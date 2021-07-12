Мать Аршавина: спрятала бы Андрея от всех его женщин, зачем они ему нужны?

Татьяна Аршавина, мать Андрея Аршавина, бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России, заявила, что все проблемы в жизни её сына — из-за женщин. Будь её воля, Татьяна «спрятала» бы Андрея от всех его спутниц.
«Отгородила бы сына от всех его женщин? Если бы мне этот вопрос задали какое-то время назад, конечно, я бы сказала, что спрятала бы его, и зачем они ему нужны?
Но он их сам нашёл, сам выбрал. Такая у него жизнь, такая у него судьба. Так ему было нужно.
Если бы не скандалы с бывшими женщинами, у него всё могло бы сложиться иначе. Уверена, мог бы достичь большего и карьера в Англии могла бы сложиться по-другому. Но эти истории личной жизни помешали ему достичь больших успехов в спорте. Я просто уверена», — приводит слова Татьяны Аршавиной Starhit.
- 12 июля 2021
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