Кьеллини написал трогательное обращение к болельщикам после победы на Евро

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини опубликовал обращение к болельщикам после победы на Евро-2020.

«Спасибо вам! Всем вам. Потому что во время этого приключения вы были у нас внутри. Мы видели ваши глаза, в наших сердцах были ваши сердца. Боль тех, кто пострадал. Усилия тех, кого пандемия поставила на колени. Желание вернуться к жизни. Лица женщин, мужчин, пожилых, молодых, детей и тех, кто спасает наши жизни, — врачей.

Вы подтолкнули нас. Вы нам помогли. Вы пели с нами. Результат — это только часть игры, но этот результат, эта победа, эти слёзы радости посвящены вам. Мы вошли в историю! Вперёд, «адзурри»!» — написал Кьеллини в «Инстаграме».

11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.