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Петербургский суд наказал финнов, показывавших неприличные жесты на «Газпром Арене»

Петербургский суд наказал финнов, показывавших неприличные жесты на «Газпром Арене»
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Суд Петербурга запретил двум финнам посещать «Газпром Арену» после того, как они показывали неприличные жесты болельщикам сборной Бельгии, сообщает телеграм-канал Baza.

В Петроградском районом суде Петербурга было рассмотрено дело двух граждан Финляндии — Никласа Юха Алексантери Линдстрёма и Миро Эйнара Микаэля Липсанена. Оба болельщика были задержаны на стадионе «Газпром Арена» 21 июня за оскорбительное отношение к фанатам бельгийской команды.

Согласно материалам дела, стюарды неоднократно просили финнов прекратить «показывать факи» бельгийцам, но фанаты не реагировали. На Линдстрёма и Липсанена составили протоколы, после чего отпустили. Сегодня же суд рассмотрел дело и оштрафовал Никласа и Миро на 5 тысяч рублей каждого. Также им в течение года запрещено посещать соревнования, проходящие в России.

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