«Подписание рядового Райана». «Реал Сосьедад» объявил о трансфере вратаря «Брайтона»

«Реал Сосьедад» объявил о подписании 29-летнего вратаря «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Австралии Мэтью Райана.
Испанский клуб анонсировал трансфер пародией на постер к фильму «Спасение рядового Райана», заменив слово «спасение» на «подписание».
Райан выступал за «Брайтон» с 2017 года. Вторую половину прошлого сезона австралийский игрок провёл в аренде в «Арсенале», сыграв за «канониров» три матча. За сборную Австралии Райан провёл 61 матч.
Отметим, «Реал Сосьедад» покинул второй вратарь Мигель Мойя, который провёл в Сан-Себастьяне три года. Его контракт истёк в конце июня. Основной голкипер «Сосьедада» — Алекс Ремиро.
Ранее нападающий Александер Исак продлил контракт с испанским клубом «Реал Сосьедад». 21-летний швед заключил новое соглашение с клубом сроком до июня 2026 года.
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