Кокорин показал, как тренируется после отпуска

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировки.

«Первая тренировка», — подписал снимок Кокорин на итальянском языке.

Российский форвард досрочно вышел из отпуска. Сообщалось, что Кокорин прибыл в тренировочный центр итальянского клуба 9 июля, на два дня раньше партнёров по команде. Россиянин проводил индивидуальные занятия, чтобы вернуться в оптимальную форму и произвести впечатление на нового главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно. Специалист должен был встретиться с российским футболистом 11 июля.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.