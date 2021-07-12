«Я чуть не расплакался». Рашфорд опубликовал обращение к болельщикам после вылета с Евро

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд опубликовал обращение к болельщикам после поражения в финале Евро.

«Даже не знаю, с чего начать и даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую сейчас. У меня был трудный сезон, я думаю, это было ясно всем, и я, вероятно, вышел на поле в финале с неуверенностью. Я всегда хочу бить пенальти, но вчера что-то было не так. Во время разбега я сэкономил немного времени себе для удара, но, к сожалению, результат оказался не таким, как я хотел. Чувствовал, что подвёл товарищей по команде. Кажется, что я всех подвёл.



Я могу забивать пенальти во сне, так почему бы не забить и этот? Эта мысль крутилась у меня в голове снова и снова с тех пор, как я ударил по мячу, и, вероятно, нет слов, чтобы полностью описать, что это такое. Финал. 55 лет. Один пенальти. История. Всё, что я могу сказать, — извините. Я бы хотел, чтобы всё прошло по-другому.



Пока я продолжаю извиняться, хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Это лето было одним из лучших, и вы все сыграли в этом свою роль. Было построено нерушимое братство. Ваш успех — мой успех. Ваши неудачи — мои.



Я стал частью спорта, в котором читаю о себе: будь то цвет моей кожи, место, где я вырос, или то, как я решил проводить время вне поля. Я могу критиковать свою игру целый день, мой пенальти был недостаточно хорош, он должен был быть забит, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда я. Я не чувствовал большей гордости, чем носить этих трёх львов на груди и видеть, как моя семья болеет за меня в толпе из десятков тысяч человек. Я мечтал о таких днях.



Сообщения, которые я получил сегодня, были очень приятными. Я чуть не расплакался. Я Маркус Рашфорд, мне 23 года, я чернокожий из Витингтона и Уитеншоу, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего нет, у меня есть это. Спасибо за все сообщения с добрыми словами. Я вернусь сильнее. Мы вернёмся сильнее», — написал Рашфорд в «Твиттере».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

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