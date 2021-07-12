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Сборная Италии проехала на чемпионском автобусе по улицам Рима. Видео

Сборная Италии проехала на чемпионском автобусе по улицам Рима. Видео
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Сборная Италии продолжает праздновать победу в чемпионате Европы — 2020. Вернувшись в Рим, «Скуадра адзурра» организовала чемпионский парад, проехавшись вместе с завоёванным трофеем по улицам города на двухэтажном автобусе.

Напомним, в финальной игре Евро-2020 сборная Италии встречалась с командой Англии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы. Благодаря этой победе они во второй раз в истории стали триумфаторами континентального первенства. Также на счету «Скуадра адзурра» четыре титула чемпионов мира.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

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