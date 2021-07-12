Шварц оценил дебют Бальбуэна за московское «Динамо» в товарищеском матче

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат товарищеского матча с пражской «Спартой» (2:2) и оценил дебют новичка команды Фабиана Бальбуэна.

«В первом тайме забили два мяча именно после тех комбинаций и тех действий на поле, которые наигрывались в тренировочном процессе. Плюс отмечу, что во второй половине у нас отлично работал высокий прессинг, что позволяло накрывать противника в ранней стадии развития его атак.

Не понравилось, что сыграли недостаточно агрессивно в первом тайме. Глубоко садились при отборе мяча, что позволяло сопернику разыгрывать мяч. Были проблемы и с компактностью.

В первой половине мы много играли в обороне, при этом выиграли её 2:1 за счёт двух быстрых разящих атак с завершением Тюкавина. Во втором тайме у наших ворот было меньше моментов, мы действовали агрессивно, отбирали мяч на половине поля соперника, хотя и проиграли этот тайм.

Нашей целью было предоставить всем ребятам игровую практику, желательно на оптимальных или близких им позициях. Наша основная тактическая схема подходила для этого как нельзя лучше.

Дебют Бальбуэна? Прежде всего, хочу поздравить его с первой игрой за нас. Он тренируется с нами всего три дня, и, конечно, ему было непросто. Со своей стороны хочу сказать, что дебют удался», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».