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Защитник итальянцев Ди Лоренцо курил в раздевалке после победы в финале Евро

Защитник итальянцев Ди Лоренцо курил в раздевалке после победы в финале Евро
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Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо курил в раздевалке национальной команды после победы над англичанами (1:1, 3:2 в серии пенальти) в финале Евро.

Франческо Ачерби в «сториз» своего «инстаграма» выложил видео, на котором во рту Ди Лоренцо видна зажжённая сигарета. Футболист не постеснялся камеры и не спрятал сигарету, а продолжил танцевать с ней в руках.

11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

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