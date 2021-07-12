Защитник итальянцев Ди Лоренцо курил в раздевалке после победы в финале Евро

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо курил в раздевалке национальной команды после победы над англичанами (1:1, 3:2 в серии пенальти) в финале Евро.
Франческо Ачерби в «сториз» своего «инстаграма» выложил видео, на котором во рту Ди Лоренцо видна зажжённая сигарета. Футболист не постеснялся камеры и не спрятал сигарету, а продолжил танцевать с ней в руках.
11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.
Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 13 июля 2021
-
00:51
-
00:31
-
00:20
- 12 июля 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:44
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:02
-
23:01
-
22:47
-
22:29
-
22:26
-
21:49
-
21:48
-
21:38
-
21:27
-
21:25
-
21:07
-
20:50
-
20:49
-
20:37
-
20:31
-
20:09
-
20:01
-
19:53
-
19:27
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:54
-
18:22
-
18:20
-
18:17