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Малком взял себе 10-й номер в «Зените», Вендел — 8-й

Малком взял себе 10-й номер в «Зените», Вендел — 8-й
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Полузащитники «Зенита» Малком и Вендел сменили номера в преддверии нового сезона. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте РПЛ.

Малком, у которого раньше был 8-й номер, забрал себе 10-й номер, принадлежащий Эмилиано Ригони. Вендел сменил свой 20-й номер на «восьмёрку».

Малком сменил игровой номер с «8» на «10», информирует официальный сайт РПЛ. Ранее под этим номером в питерской команде играл Эмилиано Ригони. В свою очередь, другой бразилец, Вендел, вместо «20» взял «8».

Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

«Зенит» в седьмой раз в своей истории стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов клуб из Санкт-Петербурга обошёл московский ЦСКА (6). Чаще сине-бело-голубых чемпионом России становился только «Спартак» (10).

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