Жоау Мариу ушёл из «Интера» и перейдёт в «Бенфику». «Спортинг» не получит € 30 млн

Полузащитник Жоау Мариу расторг контракт с «Интером», сообщает официальный сайт миланцев.
По информации журналиста Николо Скиры, Жоау Мариу перейдёт в «Бенфику». Футболист уже прилетел в Лиссабон. В ближайшие часы он подпишет контракт с «Бенфикой» до 2026 года с зарплатой € 2 млн в год.
«Интер» не хотел продавать португальца «Бенфике» из-за пункта в контракте, согласно которому миланцы должны будут заплатить «Спортингу» € 30 млн, его продадут Мариу в другой португальский клуб.
Сообщалось, что переход игрока в «Спортинг» сорвался, потому что клуб предложил лишь € 4 млн. Хавбек является воспитанником лиссабонцев и защищал их цвета на старте карьеры, а также выступал за них в прошлом сезоне на правах аренды. «Спартак» был готов заплатить за Жоау Мариу € 7,5 млн.
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