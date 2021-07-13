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Бонуччи и Кьеллини ни разу не были обыграны за весь чемпионат Европы – 2020

Бонуччи и Кьеллини ни разу не были обыграны за весь чемпионат Европы – 2020
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Пара центральных защитников сборной Италии – 34-летний Леонардо Бонуччи и 36-летний Джорджио Кьеллини отметились феноменальным статистическим достижением по итогам чемпионата Европы – 2020.

Как отмечает ESPN в «Твиттере», Бонуччи и Кьеллини – не были ни разу обыграны ни в одном матче за весь прошедший Евро – 2020.

Напомним, 11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

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