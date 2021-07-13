«Реал» бесплатно подпишет капитана молодёжной команды «Барселоны»

Мадридский «Реал» в ближайшее время может объявить о переходе 19-летнего нападающего Жауме Жорди – бывшего капитана молодёжной команды «Барселоны». Об этом информирует Marca.
30 июня у игрока истёк контракт с сине-гранатовыми, которые не сумели договориться с футболистом о продлении соглашения. Теперь Жорди присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, а «Барселона» не сможет заработать на трансфере игрока.
Жауме Жорди был лучшим бомбардиром «Барселоны» в прошлом сезоне на молодёжном уровне, забив девять раз и отдав ещё три голевых передачи. «Реал» также подписал контракт с 18-летним Хавьером Вильяром, младшим братом Гонсало Вильяра из «Ромы».
Напомним, мадридская команда заняла второе место по итогам минувшего сезона испанской Примеры. Победителем чемпионата страны стал мадридский «Атлетико». Стоит отметить, что в межсезонье у «Реала» сменился тренер — место Зинедина Зидана занял Карло Анчелотти, который уже работал в клубе.
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