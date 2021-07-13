Де Пауль прокомментировал переход в «Атлетико»

27-летний атакующий полузащитник Родриго Де Пауль, перешедший из итальянского «Удинезе» в испанский «Атлетико», прокомментировал свой переход и поделился эмоциями от предстоящей работы под руководством Диего Симеоне.
«Я очень счастлив, что буду играть за команду, выигравшую Ла Лигу в прошлом году, и я знаю, какую ответственность это влечёт за собой. Это большой шаг в моей футбольной карьере, даже на тот момент, когда он произошёл после победы на Кубке Америки. Я постараюсь оправдать все ожидания. Я фанат футбола и очень хорошо знаю «Атлетико», в том числе потому, что играл в Испании. Не говоря уже о друзьях и товарищах по команде, которые здесь играют.
Когда начали распространяться слухи о моём переходе в «Атлетико», фанаты отправили мне бесчисленное количество комментариев и сообщений о любви. Это заставляет меня чувствовать себя частью этого клуба, и я уверен, что так будет легче адаптироваться.
Я очень рад, что смогу работать с Симеоне. Прежде всего потому, что он один из лучших. Я люблю футбол и живу им каждый день, поэтому, когда меня ведёт тренер уровня Симеоне, я испытываю чувство гордости. Я счастлив стать игроком его команды, потому что в детстве я видел, как он играет за сборную Аргентины», — цитирует Де Пауля Football Italia.
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