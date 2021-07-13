Президент «Барселоны» рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с Месси

Жоан Лапорта, президент каталонской «Барселоны», рассказал о ситуации с продлением контракта 34-летнего звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси, чей контракт с сине-гранатовыми истёк 30 июня.



«Процесс продления контракта Месси продвигается хорошо», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» всё ещё надеется убедить Месси присоединиться к клубу. Однако с разрешением вопроса о его регистрации возможность ухода из «Барсы» сведена к минимуму. Ранее стало известно, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» до июня 2023 года после выступления в составе сборной Аргентины на Кубке Америки.



В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов. В Кубке Америки Аргентина поборется за победу. В финале команда сыграет с Бразилией.

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