Мэр Лондона отреагировал на расизм в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020

Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал расистские высказывание в адрес футболистов сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 со сборной Италии.
«Рашфорд, Сака и Санчо. Три льва. Расизму нет места ни в футболе, ни где-либо ещё. Виновные в отвратительных оскорблениях в интернете, должны быть привлечены к ответственности. Владельцы социальных сетей должны немедленно принять меры, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть», — написал Хан в своём «твиттере».
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
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