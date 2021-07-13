«Мы больше не можем терпеть расизм». Погба поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поддержал игроков сборной Англии, которые столкнулись с расизмом после поражения в финале Евро-2020 со сборной Италии.
«Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Букайо Сака, я горжусь вами. Иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь. Вы набрались смелости, чтобы пробить пенальти, и проявили себя, чтобы помочь своей стране выйти в финал. Мы больше не можем терпеть расизм или поддерживать его, и мы никогда не прекратим борьбу с ним. Парни, вы должны высоко держать головы и гордиться своей уверенностью. Вы являетесь примером этой прекрасной игры. Никогда не забывайте об этом. Гордитесь собой, мир футбола гордится вами!» — написал Погба в своём «Инстаграме».
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
- 13 июля 2021
-
07:00
-
06:37
-
06:17
-
05:58
-
05:41
-
05:26
-
04:15
-
04:04
-
03:47
-
03:25
-
03:00
-
02:31
-
02:20
-
02:06
-
01:24
-
01:10
-
00:51
-
00:31
-
00:20
- 12 июля 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:44
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:02
-
23:01
-
22:47
-
22:29
-
22:26
-
21:49
-
21:48
-
21:38
-
21:27
-
21:25