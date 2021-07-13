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Расизм в адрес игроков сборной Англии и перепалка «Спартака» с «Зенитом». Главное к утру

Расизм в адрес игроков сборной Англии и перепалка «Спартака» с «Зенитом». Главное к утру
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Футболисты сборной Англии столкнулись с расизмом, «Спартак» и «Зенит» поспорили в соцсетях, «Тампа» празднует чемпионство и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

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