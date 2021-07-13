Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии

Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии после поражения команды в финале Евро-2020 со сборной Италии.
«Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после матча. Совершенно недопустимо, чтобы игроки терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все виновные должны понести ответственность», — приводятся слова Уильяма в «твиттере» Герцога и Герцогини Кембриджских.
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
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