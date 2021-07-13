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Джанлуиджи Доннарумма: всегда буду болельщиком «Милана»

Джанлуиджи Доннарумма: всегда буду болельщиком «Милана»
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал уход из «Милана». В конце июня у футболиста истёк контракт с клубом.

«Я навсегда связан с «россонери». Всегда буду болельщиком «Милана», — приводит слова Доннаруммы журналист Антонио Витиелло в своём «твиттере».

Напомним, следующим клубом Доннаруммы должен стать «Пари Сен-Жермен». Стороны согласовали контракт до 2026 года. Парижане предложили итальянцу зарплату € 12 млн в год. При этом 22-летним футболистом также интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».

В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года.

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