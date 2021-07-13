РПЛ перенесла четыре матча из-за жаркой погоды
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Российская Премьер-Лига изменила время начала четырёх матчей 1-го и 2-го туров предстоящего розыгрыша чемпионата России. Встречи перенесены на позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду.
1-й тур
23 июля (пятница)
«Ростов» – «Динамо» с 19:00 на 20:00
25 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Ахмат» с 17:30 на 19:00
2-й тур
30 июля (суббота)
«Крылья Советов» – «Спартак» с 18:00 на 19:00
2 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Сочи» с 19:00 на 20:00
В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».
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