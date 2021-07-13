РПЛ перенесла четыре матча из-за жаркой погоды

Российская Премьер-Лига изменила время начала четырёх матчей 1-го и 2-го туров предстоящего розыгрыша чемпионата России. Встречи перенесены на позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду.



1-й тур



23 июля (пятница)

«Ростов» – «Динамо» с 19:00 на 20:00



25 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ахмат» с 17:30 на 19:00



2-й тур



30 июля (суббота)

«Крылья Советов» – «Спартак» с 18:00 на 19:00



2 августа (понедельник)

«Ахмат» – «Сочи» с 19:00 на 20:00

В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».