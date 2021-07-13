Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ перенесла четыре матча из-за жаркой погоды

РПЛ перенесла четыре матча из-за жаркой погоды
Комментарии

Российская Премьер-Лига изменила время начала четырёх матчей 1-го и 2-го туров предстоящего розыгрыша чемпионата России. Встречи перенесены на позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду.

1-й тур

23 июля (пятница)
«Ростов» – «Динамо» с 19:00 на 20:00

25 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Ахмат» с 17:30 на 19:00

2-й тур

30 июля (суббота)
«Крылья Советов» – «Спартак» с 18:00 на 19:00

2 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Сочи» с 19:00 на 20:00

Календарь РПЛ

В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».

Кто может заменить в «Зените» Лунёва? У чемпиона только один опытный вратарь на сезон Кто может заменить в «Зените» Лунёва? У чемпиона только один опытный вратарь на сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021