Игроки «Барселоны» недовольны руководством, которое снижает зарплаты, но делает трансферы

Финансовый кризис в «Барселоне», вызванный пандемией коронавируса, сказывается на атмосфере внутри команды. Игроки сине-гранатовых недовольны руководством клуба, которое снижает им зарплаты, а параллельно совершает трансфер за трансфером, информирует портал Sport.

Футболисты «Барселоны» понимают и принимают вынужденную меру в виде снижения зарплат. Однако они считают неоправданной высокую активность каталонского клуба на трансферном рынке. Так, несмотря на отсутствие денег и урезание зарплат, «Барселона» уже подписала этим летом Серхио Агуэро, Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Эмерсона.

Игрока «Барселоны» хотят понять, как клуб собирается компенсировать финансовые потери, урезав им зарплаты, но при этом активно работая на трансферном рынке. Не исключается вариант, при котором «Барса» предложит своим игрокам еще несколько лет по контракту в обмен на более низкую зарплату или платежи траншами, которые будут распределены на несколько лет.