У «Нижнего Новгорода» нет спонсора за 10 дней до старта РПЛ. Бюджет клуба слишком мал

У футбольного клуба «Нижний Новгород» серьёзные финансовые проблемы. За 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги у клуба нет генерального спонсора, информирует «Коммерсантъ».

Из областного бюджета «Нижнему Новгороду» будет выделено чуть более 300 млн рублей, но этой суммы недостаточно для полноценного функционирования клуба. Клуб убеждён, что бюджет на один сезон при игре в РПЛ должен быть не менее 1 млрд рублей.

Учитывая плачевную ситуацию с поиском спонсора, «Нижний Новгород» обратился в Министерство спорта РФ с просьбой найти им достойного спонсора среду крупных федеральных компаний. Глава Минспорта Олег Матыцин не стал утешать «Нижний Новгород» ложным оптимизмом и прямо сказал, что решить эту проблему будет достаточно сложно.

«Какой-то совет я постараюсь найти, но обещать быстрое решение с учетом приближающегося чемпионата я пока не готов. Федеральные власти по предложению президента РФ решили добиться того, чтобы вообще исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений.

Мы видим, что тот объем инвестиций, который идет в профессиональный спорт со стороны региональных бюджетов и государственных корпораций, не выливается в конкретный результат.

Поэтому в ближайшие годы государство из этой сферы будет уходить. Чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти ¬какую-то новую модель управления клубами, маркетинга и рекрутирования игроков. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учетом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры», — приводит слова Матыцина «Коммерсантъ».