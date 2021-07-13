Захарова: беспорядки в Лондоне показали, что настоящие футбольные хулиганы — не в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему поведения футбольных фанатов сборной Англии, которые устроили беспорядки в Лондоне до и после финала чемпионата Европы с национальной командой Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Захарова также припомнила англичанам 2018 год, когда они боялись ехать на ЧМ из-за «русских футбольных хулиганов».
«Посмотрела видео зверств британских болельщиков после проигрыша итальянцам в Лондоне.
И вспомнились мне заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных её Величества «русскими футбольными хулиганами».
Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там МИД Великобритании по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно. Одна надежда на беспристрастность ВВС — надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие «футбольные хулиганы».
А ещё я вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 году», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.
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