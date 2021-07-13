Жоау Мариу перешёл в «Бенфику». Игроком интересовался «Спартак»

Полузащитник Жоау Мариу стал игроком «Бенфики», информирует официальный сайт лиссабонского клуба. Подробности сотрудничества сторон не разглашаются.

Напомним, ранее Мариу выступал за «Интер». Миланский клуб не хотел продавать португальца «Бенфике» из-за пункта в контракте, согласно которому нерадзурри должны будут заплатить «Спортингу» € 30 млн, если продадут Мариу в другой португальский клуб. В связи с этим Жоау и «Интер» расторгли контракт по обоюдному согласию.



Сообщалось, что переход игрока в «Спортинг» сорвался, потому что клуб предложил лишь € 4 млн. Хавбек является воспитанником лиссабонцев и защищал их цвета на старте карьеры, а также выступал за них в прошлом сезоне на правах аренды. «Спартак» был готов заплатить за Жоау Мариу € 7,5 млн.