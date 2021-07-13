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Жоау Мариу перешёл в «Бенфику». Игроком интересовался «Спартак»

Жоау Мариу перешёл в «Бенфику». Игроком интересовался «Спартак»
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Полузащитник Жоау Мариу стал игроком «Бенфики», информирует официальный сайт лиссабонского клуба. Подробности сотрудничества сторон не разглашаются.

Напомним, ранее Мариу выступал за «Интер». Миланский клуб не хотел продавать португальца «Бенфике» из-за пункта в контракте, согласно которому нерадзурри должны будут заплатить «Спортингу» € 30 млн, если продадут Мариу в другой португальский клуб. В связи с этим Жоау и «Интер» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Сообщалось, что переход игрока в «Спортинг» сорвался, потому что клуб предложил лишь € 4 млн. Хавбек является воспитанником лиссабонцев и защищал их цвета на старте карьеры, а также выступал за них в прошлом сезоне на правах аренды. «Спартак» был готов заплатить за Жоау Мариу € 7,5 млн.

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«Спартак» готов заплатить € 7,5 млн за Жоау Мариу
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