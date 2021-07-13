«Чемпионат» создал плейлист с главными песнями Евро-2020

Евро-2020 подарил нам не только месяц отличного футбола, но и прославил или вновь сделал популярными песни разных лет и стран. «Чемпионат» собрал на музыкальной платформе «СберЗвук» 13 композиций, которые играли на стадионах и регулярно исполнялись фанатами на трибунах, на улицах и в барах. От классики You'll Never Walk Alone, которую пели датские фанаты, до не ставшей пророческой Three Lions (Football’s Сoming Home) — негласного гимна полуфиналов и финала на «Уэмбли».
«Знаешь ли ты» от певицы МакSим тоже попала в подборку благодаря российским фанатам. А благодаря нашим футболистам перед матчами сборной России на стадионе звучала песня Леонида Агутина и Владимира Преснякова «Аэропорты». Именно она стала выбором футболистов для разминки.
Все треки доступны в плейлисте «Музыка Евро-2020» на платформе «СберЗвук».
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