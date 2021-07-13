УЕФА объявил символическую сборную Евро-2020. В составе нет Криштиану Роналду

УЕФА в своём официальном «твиттере» опубликовал состав символической сборной завершившегося чемпионата Европы — 2020.
В команде оказалось сразу пятеро представителей Италии, которая выиграла турнир. Второго финалиста — Англию — представляют трое игроков. При этом в составе не нашлось места лучшему бомбардиру чемпионата — португальскому нападающему Криштиану Роналду. Нет в команде и чешского форварда Патрика Шика, который, как и Роналду, забил пять мячей, но уступил ему по дополнительным показателям.
Символическая сборная Евро-2020: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Кайл Уолкер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания), Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.
Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 13 июля 2021
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:19
-
14:19
-
14:09
-
13:55
-
13:35
-
13:33
-
13:17
-
12:55
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
12:06
-
11:58
-
11:54
-
11:20
-
11:03
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:11
-
10:06
-
09:55
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
07:58
-
07:19
-
07:00
-
06:37