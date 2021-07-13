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УЕФА объявил символическую сборную Евро-2020. В составе нет Криштиану Роналду

УЕФА объявил символическую сборную Евро-2020. В составе нет Криштиану Роналду
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УЕФА в своём официальном «твиттере» опубликовал состав символической сборной завершившегося чемпионата Европы — 2020.

В команде оказалось сразу пятеро представителей Италии, которая выиграла турнир. Второго финалиста — Англию — представляют трое игроков. При этом в составе не нашлось места лучшему бомбардиру чемпионата — португальскому нападающему Криштиану Роналду. Нет в команде и чешского форварда Патрика Шика, который, как и Роналду, забил пять мячей, но уступил ему по дополнительным показателям.

Символическая сборная Евро-2020: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Кайл Уолкер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания), Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

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Символическая сборная Евро-2020. Половина команды — итальянцы! Символическая сборная Евро-2020. Половина команды — итальянцы!
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