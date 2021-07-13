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«Байер» представил новую домашнюю форму. Она посвящена сезону-2001/2002

«Байер» представил новую домашнюю форму. Она посвящена сезону-2001/2002
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«Байер» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографию нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционных для леверкузенского клуба красном и чёрном цветах. На футболке присутствуют вертикальные полосы. Техническим спонсором «Байера» является немецкая фирма Jako.

Комплект посвящён сезону-2001/2002. 20 лет назад команда провела одну из лучших кампаний в своей истории. «Байер» добрался до финалов Лиги чемпионов и Кубка Германии и был в шаге от титула чемпиона страны, но в итоге остался без трофеев.

Фото: «Твиттер» ФК «Байер»

Напомним, на днях к «Байеру» присоединился бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв. 29-летний россиянин подписал с немецким клубом контракт на два года.

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