Игрок сборной Катара: на домашнем ЧМ надеемся удивить, как это сделала Россия в 2018 году

Защитник сборной Катара Абделькарим Хассан выразил надежду, что его сборная сможет успешно выступить на домашнем чемпионате мира – 2022, как это в 2018 году сделала национальная команда России.



«Трудно предсказать, как далеко мы сможем пройти на чемпионате мира. В прошлом мы видели, что большие сборные выбывали уже после группового этапа, а какие-то команды неожиданно проходили дальше. На прошлом чемпионате мира Россия дошла до четвертьфинала, и мы надеемся удивить всех, преподнести сюрприз, чувствуем, что нет ничего невозможного», — приводит слова Хассана пресс-служба оргкомитета ЧМ-2022.



Напомним, сборная России на домашнем ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала мирового первенства, где уступила Хорватии в серии пенальти.

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