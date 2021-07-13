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Шамиль Газизов отреагировал на информацию, что вратарь «Уфы» перейдёт в датский клуб

Шамиль Газизов отреагировал на информацию, что вратарь «Уфы» перейдёт в датский клуб
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о скором расставании с вратарём Алексеем Черновым.

Ранее комментатор Роман Нагучев сообщил, что 23-летний футболист продолжит карьеру в Дании. По его информации, завтра 14 июля, Алексей пройдёт медицинский осмотр в новой команде, название которой не уточняется.

«Надо подождать. Как руководитель клуба я могу давать только стопроцентную информацию. Могу сказать, что почва под этим есть», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Чернов начинал карьеру в «Калуге», а в 2017 году перебрался в «Уфу». В прошлом сезоне голкипер провёл один матч в Российской Премьер-Лиге, в котором пропустил три мяча. Команда в той встрече уступила «Сочи» (2:3).

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