Шамиль Газизов отреагировал на информацию, что вратарь «Уфы» перейдёт в датский клуб

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о скором расставании с вратарём Алексеем Черновым.



Ранее комментатор Роман Нагучев сообщил, что 23-летний футболист продолжит карьеру в Дании. По его информации, завтра 14 июля, Алексей пройдёт медицинский осмотр в новой команде, название которой не уточняется.



«Надо подождать. Как руководитель клуба я могу давать только стопроцентную информацию. Могу сказать, что почва под этим есть», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Чернов начинал карьеру в «Калуге», а в 2017 году перебрался в «Уфу». В прошлом сезоне голкипер провёл один матч в Российской Премьер-Лиге, в котором пропустил три мяча. Команда в той встрече уступила «Сочи» (2:3).

Новость по теме «Уфа» поздравила Андрея Лунёва с переходом в «Байер»