Никола Влашич подписался на «Милан» в «Инстаграме»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич подписался на официальный аккаунт «Милана» в «Инстаграме».



Напомним, 23-летний футболист может перейти в стан россонери. Сообщалось, что «Милан» готов арендовать Влашича у московского клуба с обязательством выкупа за € 25 млн в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона. Самому Николе миланцы готовы предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов.



Никола Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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