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Никола Влашич опубликовал эмодзи «Махающая рука» на фоне слухов об уходе из ЦСКА

Никола Влашич опубликовал эмодзи «Махающая рука» на фоне слухов об уходе из ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич опубликовал загадочный пост в своём «инстаграме».

23-летний футболист разместил свою фотографию в костюме и сопроводил её эмодзи «Махающая рука», не написав при этом ни слова.

Ранее Влашич подписался на «Милан» в «Инстаграме».

Напомним, Влашич может перейти в «Милан». Сообщалось, что россонери готовы арендовать игрока у ЦСКА с обязательством выкупа за € 25 млн в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона. Самому Николе миланцы готовы предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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Источник: Никола Влашич согласился на переход в «Милан»
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