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«Вы знаете, что делать!» Появилось видео напутственной речи Манчини перед финалом Евро

«Вы знаете, что делать!» Появилось видео напутственной речи Манчини перед финалом Евро
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На просторах социальных сетей появилось видео напутственной речи главного тренера сборной Италии Роберто Манчини своим футболистам перед финальным матчем чемпионата Европы – 2020 с Англией.

Манчини объявил игрокам стартовый состав на решающий матч континентального первенства и добавил несколько мотивационных фраз, в числе которых было: «Вы знаете, что делать!»

Напомним, 11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

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