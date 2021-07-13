«Вы знаете, что делать!» Появилось видео напутственной речи Манчини перед финалом Евро

На просторах социальных сетей появилось видео напутственной речи главного тренера сборной Италии Роберто Манчини своим футболистам перед финальным матчем чемпионата Европы – 2020 с Англией.
Манчини объявил игрокам стартовый состав на решающий матч континентального первенства и добавил несколько мотивационных фраз, в числе которых было: «Вы знаете, что делать!»
Напомним, 11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.
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