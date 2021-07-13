Денис Макаров: может, Черчесов побоялся и не доверился мне на Евро

Нападающий «Рубина» и сборной России Денис Макаров высказался о своей поездке на чемпионат Европы — 2020, где на тот момент главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не предоставил ему игрового времени.



«Не думаю, что не вписывался в схему. В принципе, было три атакующих игрока, как и в «Рубине». Все близко к центру и в любой момент могут отскочить широко — мне это удобно. Видимо, что-то пошло не по плану. Я не расстраиваюсь ни в коем случае, нет обид. Наоборот, мне важен этот опыт. Я получил опыт для размышлений: что надо улучшать.



У меня были отличные конкуренты, Головин и Миранчук. Они выступают в Европе, и конкуренцию с ними выдерживать тяжело. Я бы не дал того же объёма, как они? Думаю, дал бы. Видимо, тренер видел, что они дали бы больше. Мы мало работали вместе, Черчесов не видел меня в игре за сборную, только в «Рубине». Может, побоялся и не доверился. Это нормально, в футболе бывает, надо относиться с пониманием», — цитирует Макарова Sport24.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.



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