Беллингхэм заступился за темнокожих англичан, не реализовавших пенальти в финале Евро

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингхэм осудил дискриминацию и расистские оскорбления в адрес игроков «трёх львов», которые не забили пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 по пенальти).

Напомним, по случайному стечению обстоятельств получилось так, что одиннадцатиметровые в составе англичан не реализовали три темнокожих игрока — Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.

«Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Горжусь тем, что у меня есть товарищи по команде с таким выдающимся характером. Требуется огромная храбрость, чтобы стать добровольцем на серии пенальти. Что касается расизма, то это обидно, но неудивительно. Никогда не надоест говорить, что нужно сделать ещё больше для борьбы с этим. Обучайте и контролируйте платформы!» — написал Беллингхэм в своём «твиттере».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.

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