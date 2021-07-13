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Источник: футболистов сборной Англии шокировало решение поставить Саку пятым пенальтистом

Источник: футболистов сборной Англии шокировало решение поставить Саку пятым пенальтистом
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Стали известны новые подробности серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен).

Напомним, первыми у англичан били нападающий Гарри Кейн и защитник Гарри Магуайр — оба свои удары реализовали. Затем нападающий Маркус Рашфорд попал в штангу, а полузащитники Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли переиграть вратаря.

Как сообщает Daily Mail, сразу нескольких футболистов сборной Англии шокировало решение главного тренера Гарета Саутгейта назначить на решающий пенальти Саку, которому всего 19 лет. В составе команды были более опытные игроки, но специалист сделал выбор в пользу юного хавбека на основании своих наблюдений в ходе прошлого сезона и тренировочного процесса.

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