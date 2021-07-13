Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал главные проблемы российского футбола.

«Мы – северная страна, а в футбол южные играют: Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция иногда. Чтобы улучшить игру российской сборной, нужно усилить популяризацию спорта среди детей. Сейчас интерес у детей к футболу отсутствует. Нужна подготовка – не играют во дворах мальчишки», — сказал Жириновский в трансляции, которая велась в его «инстаграме».

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.