Петиция с требованием переиграть финал Евро-2020 собрала более 100 тыс. подписей

На портале Change.org создали петицию с требованием переиграть финальный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен).
«Матч получился абсолютно несправедливым. У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, словно рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно пристрастное судейство. У Италии должны были быть удаления, и матч нужно переиграть с честным судьёй», — говорится в описании к петиции.
Напомним, Англия забила быстрый гол, но не удержала преимущество и пропустила в середине второго тайма. В дополнительное время соперникам не удалось отличиться, а в серии пенальти точнее оказалась Италия.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы завершаем серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В заключительном выпуске разбираем причины ненависти к англичанам и выделяем лучших на Евро-2020.
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