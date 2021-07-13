«Милан» согласовал с ЦСКА переход Николы Влашича

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич, по всей видимости, продолжит карьеру в «Милане».



Как сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере», армейцы согласились отдать 23-летнего футболиста в аренду россонери с обязательством последующего выкупа за € 25 млн. В ближайшее время Никола должен прибыть в Милан для завершения перехода.



Ранее сообщалось, что «Милан» готов предложить Влашичу пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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