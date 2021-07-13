Рамос: не стал бы праздновать гол в ворота «Реала». Это моя семья

Новичок «Пари Сен-Жермен» защитник Серхио Рамос заявил, что никогда не будет праздновать гол в ворота «Реала».
«Я прожил прекрасное время в Мадриде. Но я сохраняю в памяти его красоту. Печально покидать дом, давший мне многое. Я решил прийти в «ПСЖ», в команду, где есть реальный проект. Мне нравятся новые вызовы. Продолжаю верить в это, чтобы продолжать побеждать. Хотел бы выступить тут так же хорошо, как в Мадриде. Я храню эти несравненные и уникальные воспоминания. Я перешёл в идеальную команду, туда, где хотел быть.
Я бы никогда не стал праздновать гол в ворота «Реала». Прежде всего это моя семья, и они в моём сердце. Они заслуживают уважения. Не буду праздновать ни гол, ни победу», — цитирует Рамоса AS.
Рамос покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Королевский клуб» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
- 13 июля 2021
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:01
-
16:53
-
16:40
-
16:39
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
15:33
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:19
-
14:19
-
14:09
-
13:55
-
13:35
-
13:33
-
13:17
-
12:55
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
12:06
-
11:58
-
11:54
-
11:20