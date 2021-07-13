Златан Ибрагимович отреагировал на победу сборной Италии на Евро-2020

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поздравил сборную Италии с победой в финале Евро-2020 с Англией и обратился к партнёру по миланской команде Джанлуиджи Доннарумме.



«Неплохо играть в Серии А. Поздравляю, мой второй дом», — написал Ибрагимович на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Златана Ибрагимовича

Следующую «сториз» форвард посвятил голкиперу итальянской сборной Доннарумме, с которым играет в «Милане».



«Проведя со мной один год, ты уже всё понял. Всегда пожалуйста», — написал Ибрагимович.

Фото: «Инстаграм» Златана Ибрагимовича

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.