УЕФА отобрал 10 лучших голов Евро-2020
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УЕФА опубликовал видео десяти лучших голов чемпионата Европы. Организация предложила болельщикам выбрать самый понравившийся гол турнира.
Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте «euro2020».
В топ-10 попали следующие голы:
- Лоренцо Инсинье (Италия) — гол в ворота сборной Бельгии
- Поль Погба (Франция) — в ворота Швейцарии
- Лука Модрич (Хорватия) — в ворота Шотландии
- Кевин Де Брейне (Бельгия) — в ворота Дании
- Патрик Шик (Чехия) — в ворота Шотландии
- Миккель Дамсгор (Дания) — в ворота Англии
- Альваро Мората (Испания) — в ворота Италии
- Андрей Ярмоленко (Украина) — в ворота Нидерландов
- Федерико Кьеза (Италия) — в ворота Испании
- Криштиану Роналду (Португалия) — в ворота Венгрии
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