УЕФА отобрал 10 лучших голов Евро-2020

УЕФА опубликовал видео десяти лучших голов чемпионата Европы. Организация предложила болельщикам выбрать самый понравившийся гол турнира.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте «euro2020».

В топ-10 попали следующие голы: