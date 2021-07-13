Алексей Миранчук вернулся в расположение «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прибыл в расположение итальянского клуба, сообщает пресс-служба команды из Бергамо.

Фото можно посмотреть на странице «Аталанты» в «Твиттере».



Напомним, накануне Миранчук сделал прививку от коронавирусной инфекции.



Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.