Алексей Миранчук вернулся в расположение «Аталанты»
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Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прибыл в расположение итальянского клуба, сообщает пресс-служба команды из Бергамо.
Фото можно посмотреть на странице «Аталанты» в «Твиттере».
Напомним, накануне Миранчук сделал прививку от коронавирусной инфекции.
Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.
Новость по темеАлексей Миранчук сделал прививку от коронавируса
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