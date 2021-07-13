«Нижний Новгород» должен игрокам 120 млн рублей за прошлый сезон

У «Нижнего Новгорода» существуют долги перед футболистами команды за прошлый сезон. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Перед игроками есть задолженность. Суммарно игрокам должны 120 млн рублей зарплаты за прошлый сезон», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у футбольного клуба «Нижний Новгород» серьёзные финансовые проблемы. За 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги у клуба нет генерального спонсора. Из областного бюджета «Нижнему Новгороду» будет выделено чуть более 300 млн рублей, но этой суммы недостаточно для полноценного функционирования клуба. Клуб убеждён, что бюджет на один сезон при игре в РПЛ должен быть не менее 1 млрд рублей.