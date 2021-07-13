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Трое африканских футболистов попали в тюрьму за незаконный переход российской границы

Трое африканских футболистов попали в тюрьму за незаконный переход российской границы
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Трое африканских футболистов попали в тюрьму за попытку незаконного пересечения российской границы, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, в феврале текущего года граждане Сенегала Ба Мусса и Барри Мамаду Мусса, а также гвинеец Диалло Шейх Умар прибыли на сборы белорусского клуба. Команда не оправдала ожидания игроков, и они решили попробовать свои силы в России. Африканские футболисты договорились с местным таксистом, который доставил из до деревни в псковской области, после чего игроки попытались пересечь границу по железнодорожным путям, но были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ. Позже выяснилось, что при игроках не было паспортов — они остались у руководства белорусского клуба.

Сообщается, что Невельский районный суд Псковской области приговорил футболистов к восьми месяцам исправительной колонии.

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