Трое африканских футболистов попали в тюрьму за незаконный переход российской границы

Трое африканских футболистов попали в тюрьму за попытку незаконного пересечения российской границы, сообщает телеграм-канал Baza.



По информации источника, в феврале текущего года граждане Сенегала Ба Мусса и Барри Мамаду Мусса, а также гвинеец Диалло Шейх Умар прибыли на сборы белорусского клуба. Команда не оправдала ожидания игроков, и они решили попробовать свои силы в России. Африканские футболисты договорились с местным таксистом, который доставил из до деревни в псковской области, после чего игроки попытались пересечь границу по железнодорожным путям, но были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ. Позже выяснилось, что при игроках не было паспортов — они остались у руководства белорусского клуба.



Сообщается, что Невельский районный суд Псковской области приговорил футболистов к восьми месяцам исправительной колонии.