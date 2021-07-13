«Локомотив» показал обновлённый автобус
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Московский «Локомотив» в «Твиттере» опубликовал фото обновлённого клубного автобуса.
Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Он состоится 17 июля. Встреча пройдёт в Калининграде, начало матча запланировано на 19:00 мск. Матч за Суперкубок России обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В качестве его помощников выступят Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным арбитром назначен Иван Сиденков. Судьей VAR выступит Игорь Панин, AVAR — Алексей Стипиди.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял третье место в таблице РПЛ, набрав 56 очков. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 24 июля.
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