Комментатор Андронов: Кьеллини мог оказаться в России, им очень интересовался Газзаев

Комментатор Алексей Андронов сообщил, что защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини мог перейти в ЦСКА в начале карьеры.
«Мало кто (или почти никто не) знает, что в 2003-м Кьеллини мог оказаться в России. Им очень интересовался Газзаев, обожающий защитников с такими данными. Я сам лично готовил профайлы, досье. Джорджо тогда выиграл Европу U19, но клубная карьера никак не задавалась. А состав чемпионов России-2003 он, бесспорно, усилил бы… Но у ЦСКА не срослось с трансфером, в 2004-м Кьеллини уже был в «Фиорентине», потом сборная, а потом и «Ювентус» Капелло… А какая могла быть судьба?» — написал Андронов в своём телеграм-канале.
Кьеллини — воспитанник «Ливорно». В 2004—2005 годах выступал за «Фиорентину», после чего оказался в «Ювентусе», где и играет до сих пор.
- 13 июля 2021
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