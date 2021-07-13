Клубам РПЛ предложили варианты реформирования турнира

Компания Hypercube и Российский футбольный союз (РФС) предложили клубам РПЛ четыре варианта реформ формата турнира, сообщает «РБК-Спорт».



По информации источника, при первом варианте реформирования под названием «Земля 16» в РПЛ остаётся 16 клубов, которые играют дома и на выезде.



При втором варианте — «Земля 18» — лига расширяется до 18 команд. Каждый играет с каждым, после чего клубы, занявшие 4 и 7 места, а также 5 и 6 места играют друг против друга. Победители пары выявляют обладателя путёвки в Лигу конференций. В стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе 15-я команда РПЛ играет с 4-м клубом ФНЛ. Команда, занявшая 16-е место в Российской Премьер-Лиге, встречается с 3-ей командой ФНЛ.



Третий вариант под названием «Марс 16» предполагает наличие 16 клубов, которые играют друг с другом два раза. При переходе на второй этап очки делятся пополам. На втором этапе команды делятся на группы: первые четыре клуба — группа А, команды с 5-го по 12-е место — группа В, последние четыре — группа С. Группы А и С проводят шесть туров, по итогам которых две команды группы С вылетают в ФНЛ, а две первые проводят финал, чтобы определить участника стыковых матчей. В первом раунде плей-офф группы В лучшая команда играет с худшей на выбывание. По итогу определяется сильнейший клуб, который проводит финальный матч с последней командой группы А за право сыграть в Лиге конференций.



В четвёртом варианте «Юпитер 16» предполагается прежнее количество клубов, которые будут поделены на четыре корзины. Внутри корзины клубы играют между собой по два раза. С тремя командами из других корзин будет проведено по две встречи, а ещё с тремя матчами не будет (соперников будет определять компьютер). Всего выйдет 24 тура. После первого этапа очки будут поделены пополам, второй этап начнётся весной. Шесть лучших команд проведут 10 туров, а клубы, занявшие с 7-го по 16-е место, сыграют 9 туров. Две последние команды вылетят в ФНЛ, ещё две проведут стыковые матчи с клубами ФНЛ. Две лучшие команды сыграют с командой с 4-го места РПЛ за путёвку в Лигу конференций.

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