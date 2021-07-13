Гаджиев — о реформе РПЛ: попытка встряхнуть российский футбол после провала сборной

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказал мнение о проекте реформы Российской Премьер-Лиги, предложенном РФС.
«Я понимаю, почему РФС решился на такой шаг. Они хотят повысить интенсивность матчей РПЛ, чтобы игры стали более динамичными и конкурентными. Но если взять общемировую практику, то в абсолютном большинстве стран национальные первенства проводятся по обычной двухкруговой системе.
Данной реформой РФС попытается встряхнуть российский футбол. Такое решение может быть принято не только после провала сборной на Евро-2020, но и на основании неудачного выступления отечественных клубов в еврокубках. Хотя это всего лишь один из вариантов, правильно, что федерация вообще начала обсуждение возможных реформ. Всё-таки нет такой системы проведения чемпионата, которая не имела бы недостатков. Даже у двухкруговой есть свои изъяны. Поэтому перед РФС сейчас стоит задача минимизировать эти недостатки и повысить принципиальность матчей», — цитирует Гаджиева RT.
- 13 июля 2021
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