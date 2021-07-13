Игроки «Зенита» провели разминку под гимн Италии

Футболисты «Зенита» провели разминку под гимн Италии. Мелодию включил итальянский тренер санкт-петербургского клуба по физподготовке Иван Карминати.

«Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию», — говорится в сообщении пресс-службы санкт-петербургского «Зенита».

Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере». Права на видео принадлежат «Зениту».

Напомним, сборная Италии стала победителем чемпионата Европы — 2020. Итальянская команда в финале турнира играла со сборной Англии. Встреча прошла 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.