Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Зенита» провели разминку под гимн Италии

Игроки «Зенита» провели разминку под гимн Италии
Комментарии

Футболисты «Зенита» провели разминку под гимн Италии. Мелодию включил итальянский тренер санкт-петербургского клуба по физподготовке Иван Карминати.

«Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию», — говорится в сообщении пресс-службы санкт-петербургского «Зенита».

Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере». Права на видео принадлежат «Зениту».

Напомним, сборная Италии стала победителем чемпионата Европы — 2020. Итальянская команда в финале турнира играла со сборной Англии. Встреча прошла 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Новость по теме
«Зенит» объявил о переходе 18-летнего полузащитника в «Шальке-04»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021